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13:51, 28 октября 2022Мир

МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада

МИД Франции не огласился со словами Путина о противостоянии России и Запада

Фото: Yves Herman / Reuters

В МИД Франции не согласились с словами президента России Владимира Путина, заявившего в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», что спецоперация на Украине является следствием борьбы с доминированием Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира», — прокомментировала дипломат.

Ранее Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции на Украине стало расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений.

Признать независимость республик Донбасса и бросить было бы неприемлемо, подчеркнул глава государства. Кроме того, президент заявил, что спецоперация России на Украине является результатом украинского государственного переворота.

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Анжелика Бережная
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