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16:25, 28 октября 2022Спорт

С Неймара сняли все обвинения по делу о мошенничестве

В Испании сняли с Неймара все обвинения по делу о мошенничестве при переходе в «Барселону»
Неймар

Неймар. Фото: Nacho Doce / Reuters

Испанская прокуратура сняла все обвинения с бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара по делу о мошенничестве при переходе в «Барселону» в 2013 году. Об этом сообщает агентство Europa Press.

После нескольких судебных слушаний, которые начались 17 октября, форвард был полностью оправдан. Аналогичное решение было принято в отношении других подозреваемых по этому делу. В их число, помимо футболиста, попали также его родители и бывший президент «Барселоны» Сандро Росель.

В 2017 году стало известно, что Неймар предстанет перед судом. Инвестиционный фонд DIS, владевший частью прав на игрока, требовал наказать его, будучи уверенным в том, что недополучил деньги, положенные за трансфер бразильца из бразильского «Сантоса» в «Барселону» летом 2013 года.

Неймар провел в «Барселоне» четыре сезона. В составе каталонской команды форвард стал двукратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2014/15. В 2017 году нападающий перешел в ПСЖ.

Ксения Курашкина
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