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20:48, 28 октября 2022Забота о себе

Психолог назвала способы помочь вернувшимся с фронта близким мужчинам

Психолог Деменштейн посоветовала окружить вниманием вернувшегося с фронта человека

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Человека, вернувшегося с фронта домой, необходимо окружить вниманием и нужно много с ним разговаривать, не оставлять наедине со своими мыслями, посоветовала психолог-психотерапевт Елизавета Деменштейн. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы помочь близкому, пережившему ужас военных действий.

Все, чьих близких коснулась мобилизация, верят, что их родные вернутся домой живыми. Но не все осознают, что за время, проведенное на фронте, мужчина может сильно измениться, рассказала психолог. После пережитого стресса человеку нелегко вернуться к обычной мирной жизни.

По возвращении возникает конфликт: тот, кто вернулся, рисковал своей жизнью и чувствует себя героем. Он ждет разговоров о произошедшем, сопереживания, а то, что касается бытовых вещей, ему совершенно чуждо. Человек, который уже находится в безопасности, остается включенным в прошлое еще достаточно долгое время

Елизавета ДеменштейнПсихолог-психотерапевт

Близким людям необходимо много разговаривать с таким человеком. Даже если он не хочет, отказывается, уходит от разговора, замыкается или грубит. Необходимо окружить его вниманием, не оставлять наедине с мыслями, посоветовала Деменштейн. Когда он проговаривает произошедшее, он проживает это снова, а не прячет глубоко внутри. Со временем это поможет вернувшемуся с фронта человеку принять и отпустить этот опыт.

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Многие мужчины, вернувшись домой к мирной жизни, созваниваются с бывшими сослуживцами и разговаривают с ними чаще, чем с близкими. Они объясняют это нежеланием травмировать близких. Не стоит в этом случае торопить возвращать человека в мирную жизнь. Ненавязчиво, день за днем, он и сам войдет в прежнее русло жизни, объяснила собеседница «Ленты.ру». Главное — не обижаться на нежелание мужчины разговаривать или делать что-то привычное, что он делал раньше, например, по дому.

У вернувшегося с поля боя возникает кризис идентичности, предупредила Деменштейн. Он возвращается в роли солдата, так как действует первичная сила инерции. Пройдет время, и он вернется к прежним социальным ролям, но ему это время просто необходимо для адаптации. Иначе значимость пережитых событий не будет реализована, и все совершенные подвиги будут обесценены.

«Тем, кто вернулся с фронта, я рекомендую прочесть книги Ремарка: "Жизнь взаймы", "Черный обелиск" и "На западном фронте без перемен". Точнее Ремарка еще никто не описал психологию войны и мира», — посоветовала психолог.

Ранее Елизавета Деменштейн назвала способы жить нормально в ожидании повестки. Она посоветовала не уходить в запои и загулы, а также не брать кредиты.

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Вера Владзиевская
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