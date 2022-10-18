Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:22, 18 октября 2022Забота о себе

Психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки

Психолог Деменштейн посоветовала ожидающим повестки не уходить в повышающие стресс запои

Фото: Christian Erfurt / Unsplash

Тем, кто живет в ожидании повестки, не стоит уходить в запои, загулы и веселиться, как в последний раз, так как из-за этого уровень стресса возрастает, пояснила психолог-психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы сохранять спокойствие в ожидании возможного призыва.

Длительные загулы и запои рано или поздно заканчиваются, а после наступает синдром отмены, предупредила психолог. И тогда депрессия не заставит себя ждать. Из-за нарушения транспортировки серотонина и других нейромедиаторов уровень стресса повысится, добавила она.

Пока есть возможность, завершайте дела в мирной жизни. Важно проговаривать, что, завершая какие-либо дела, вы не прощаетесь с жизнью, а заканчиваете определенный этап и переходите к другому. Это поможет удержать себя в настоящем и не впадать в тревожные рассуждения о неизвестном будущем

Елизавета Деменштейнпсихолог, психотерапевт

Деменштейн особо отметила, что важно держать фокус на настоящем, будущее основывается и складывается только из настоящего. Нужно проговаривать: «Я сейчас должен делать… и я это делаю». Не нужно рисовать будущее после мобилизации. Неизвестно, что на самом деле может случиться, и никакие статьи и рассказы из интернета не могут точно предсказать, с чем можно столкнуться, предупредила она.

По словам собеседницы «Ленты.ру», не нужно брать кредиты из соображения «гуляем на все». Это может навлечь негативные последствия на семью. Необходимо продолжать жить рационально и помнить, что, согласно статистике, большинство все же возвращается домой.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Сохранить спокойствие и связь с мирной жизнью помогут планы на будущее, рассказала Деменштейн. «Планирование в настоящем поможет ощутить реальность будущего. Например, вы всегда мечтали о дачном участке. Сядьте с женой за компьютер и просмотрите предложения о продаже, подберите понравившиеся варианты и поразмышляйте о деталях покупки», — прокомментировала она.

Нужно всеми силами избавляться от паники. Верить «экспертам» из интернета запрещено, это лишь усилит тревогу и чувство страха, добавила психолог. К тому же нужно думать, чем можно помочь себе здесь и сейчас, посоветовала психолог. Можно придумать и дать жене задание на время, пока муж будет далеко от дома. Это поможет всем членам семьи, это станет неким якорем, даст ощущение уверенности, что возвращение домой состоится.

Если вы чувствуете, что вам сложно справляться с тревогой, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Страх может парализовать и лишить возможности проживать жизнь сейчас. Нам всем стоит постепенно учиться искать свои смыслы и сохранять их в любых обстоятельствах

В сложное время особенно ярко начинают вырисовываться истинные ценности, а все неважное отпадает само собой. Никто не знает, что нас ждет, но каждому важно сейчас делать то, что имеет для него значение, подвела итог Деменштейн.

Ранее Елизавета Деменштейн рассказала, как в сложное время справиться со страхом неизвестности. Она посоветовала планировать каждый свой день, вплоть до самых незначительных дел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского заявили о трех ударах по объекту энергообеспечения в Киеве
В Киеве рядом с ТЭЦ произошел взрыв
ФСБ провела спецоперацию против подпольных оружейников в 45 регионах России
Раскрыты жестокие условия работы персонала на фабриках Shein
Цены на газ в Европе резко упали
Названы города России с самой долгой ипотекой
Психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки
Колебания кислорода ускорили эволюцию миллиард лет назад
Российский пастух при выпасе лошадей насобирал за лето 65 килограммов марихуаны
Появились новые данные о состоянии пострадавших после падения Су-34 в Ейске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.