Психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки

Психолог Деменштейн посоветовала ожидающим повестки не уходить в повышающие стресс запои

Тем, кто живет в ожидании повестки, не стоит уходить в запои, загулы и веселиться, как в последний раз, так как из-за этого уровень стресса возрастает, пояснила психолог-психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы сохранять спокойствие в ожидании возможного призыва.

Длительные загулы и запои рано или поздно заканчиваются, а после наступает синдром отмены, предупредила психолог. И тогда депрессия не заставит себя ждать. Из-за нарушения транспортировки серотонина и других нейромедиаторов уровень стресса повысится, добавила она.

Пока есть возможность, завершайте дела в мирной жизни. Важно проговаривать, что, завершая какие-либо дела, вы не прощаетесь с жизнью, а заканчиваете определенный этап и переходите к другому. Это поможет удержать себя в настоящем и не впадать в тревожные рассуждения о неизвестном будущем Елизавета Деменштейн психолог, психотерапевт

Деменштейн особо отметила, что важно держать фокус на настоящем, будущее основывается и складывается только из настоящего. Нужно проговаривать: «Я сейчас должен делать… и я это делаю». Не нужно рисовать будущее после мобилизации. Неизвестно, что на самом деле может случиться, и никакие статьи и рассказы из интернета не могут точно предсказать, с чем можно столкнуться, предупредила она.

По словам собеседницы «Ленты.ру», не нужно брать кредиты из соображения «гуляем на все». Это может навлечь негативные последствия на семью. Необходимо продолжать жить рационально и помнить, что, согласно статистике, большинство все же возвращается домой.

Сохранить спокойствие и связь с мирной жизнью помогут планы на будущее, рассказала Деменштейн. «Планирование в настоящем поможет ощутить реальность будущего. Например, вы всегда мечтали о дачном участке. Сядьте с женой за компьютер и просмотрите предложения о продаже, подберите понравившиеся варианты и поразмышляйте о деталях покупки», — прокомментировала она.

Нужно всеми силами избавляться от паники. Верить «экспертам» из интернета запрещено, это лишь усилит тревогу и чувство страха, добавила психолог. К тому же нужно думать, чем можно помочь себе здесь и сейчас, посоветовала психолог. Можно придумать и дать жене задание на время, пока муж будет далеко от дома. Это поможет всем членам семьи, это станет неким якорем, даст ощущение уверенности, что возвращение домой состоится.

Если вы чувствуете, что вам сложно справляться с тревогой, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Страх может парализовать и лишить возможности проживать жизнь сейчас. Нам всем стоит постепенно учиться искать свои смыслы и сохранять их в любых обстоятельствах

В сложное время особенно ярко начинают вырисовываться истинные ценности, а все неважное отпадает само собой. Никто не знает, что нас ждет, но каждому важно сейчас делать то, что имеет для него значение, подвела итог Деменштейн.

Ранее Елизавета Деменштейн рассказала, как в сложное время справиться со страхом неизвестности. Она посоветовала планировать каждый свой день, вплоть до самых незначительных дел.

