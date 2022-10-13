Психотерапевт назвала способ справиться со страхом неизвестности в сложное время

Психотерапевт Деменштейн: для борьбы с тревогой нужно составлять план для каждого дела

В сложное время, чтобы справиться тревогой и страхом неизвестности, можно составлять план для каждого дела, это поможет чувствовать контроль над происходящим, рассказала психолог, психотерапевт, член Международной профессиональной ассоциации психологов Елизавета Деменштейн. В беседе с «Лентой.ру» она назвала женам солдат способы борьбы с эмоциями.

У многих женщин известие о мобилизации близкого человека вызывает панику и истерику, они не могут справиться с ощущением беспомощности. По словам Деменштейн, большинство в этой ситуации думают так: «Мой мир рухнул, я не знаю, что делать дальше и ради чего».

Нужно понимать, что беспомощность не тотальна. По крайней мере почистить зубы вы точно в состоянии. Держите фокус на простых повседневных делах, которые вы действительно можете контролировать Елизавета Деменштейн психолог, психотерапевт

Психотерапевт посоветовала не читать сообщения конспирологов и не изучать теории заговоров. Это никак не поможет стать устойчивее в психологическом плане. По ее словам, лучше строить недолгосрочные планы и составлять план при разных возможных ситуациях. Это поможет ощутить контроль над подвластными делами.

Если есть страх перед будущим, то человек должен понять, чего именно он боится. Нужно описать страх: какой он, из чего состоит, добавила Деменштейн. «Потом подумайте, насколько реальны ваши опасения — они могут быть совершенно фантазийными. Если вдруг они вполне реальны, составьте план действий в этих ситуациях. Это поможет ощутить почву под ногами», — сказала она.

Психотерапевт напомнила: важно помнить, что жизнь продолжается. Деменштейн порекомендовала жить без долгосрочного планирования, по возможности получать позитивные эмоции, заботиться о себе и близких, надеяться на лучшее. «Деструктив когда-нибудь заканчивается, но главное — сохранить в эти тяжелые времена себя, морально и физически, сохранить свою человечность и укрепить внутренние опоры», — подвела итог она.

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