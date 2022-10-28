Детский квадроцикл от Tesla сочли опасным

The Verge: детский квадроцикл Tesla Cyberquad отозвали в США

В США запретили использование детского квадроцикла от Tesla. Об этом сообщает издание The Verge.

Комиссия по безопасности потребительских продуктов (CPSC) сочла, что квадроцикл Tesla Cyberquad не отвечает требованиям безопасности, поэтому должен быть отозван производителем. По словам чиновников, транспортное средство не соответствовало федеральным стандартам механической подвески и максимального давления в шинах для детских квадроциклов.

Уточняется, что отзыву подлежат пять тысяч моделей, ранее проданных корпорацией Илона Маска. Названный опасным квадроцикл был произведен компанией Radio Flyer по заказу Tesla, фирма уже начала прием Cyberquad обратно с полным возвратом его стоимости. По словам журналистов, нет никаких известных случаев, в которых владельцы транспортного средства получили травмы. Однако в результате использования один из потребителей упал с квадроцикла и получил ушиб плеча.

Cyberquad имеет цельнометаллическую раму и электрическую трансмиссию. Квадроцикл может развивать скорость до 16 километров в час.

Квадроцикл Tesla Cyberquad был представлен в декабре 2021 года. Стоимость машины от компании Илона Маска составила 1900 долларов, или около 112 тысяч рублей.