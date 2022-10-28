Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:32, 28 октября 2022Наука и техника

Детский квадроцикл от Tesla сочли опасным

The Verge: детский квадроцикл Tesla Cyberquad отозвали в США

Фото: Tesla

В США запретили использование детского квадроцикла от Tesla. Об этом сообщает издание The Verge.

Комиссия по безопасности потребительских продуктов (CPSC) сочла, что квадроцикл Tesla Cyberquad не отвечает требованиям безопасности, поэтому должен быть отозван производителем. По словам чиновников, транспортное средство не соответствовало федеральным стандартам механической подвески и максимального давления в шинах для детских квадроциклов.

Уточняется, что отзыву подлежат пять тысяч моделей, ранее проданных корпорацией Илона Маска. Названный опасным квадроцикл был произведен компанией Radio Flyer по заказу Tesla, фирма уже начала прием Cyberquad обратно с полным возвратом его стоимости. По словам журналистов, нет никаких известных случаев, в которых владельцы транспортного средства получили травмы. Однако в результате использования один из потребителей упал с квадроцикла и получил ушиб плеча.

Cyberquad имеет цельнометаллическую раму и электрическую трансмиссию. Квадроцикл может развивать скорость до 16 километров в час.

Квадроцикл Tesla Cyberquad был представлен в декабре 2021 года. Стоимость машины от компании Илона Маска составила 1900 долларов, или около 112 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Стало известно о статусе Собчак по делу о вымогательстве
Назван способ восполнить уровень витамина D осенью
На Украине сравнили процессы вступления в ЕС и НАТО
Кулеба пожаловался на поддержку России странами Африки и Латинской Америки
Квентин Тарантино ответил на обвинения Канье Уэста в плагиате
Стало известно об ответственном подходе мужчин к решению вопросов красоты
Британцам предложили необычный способ сэкономить на плате за газ и отопление
ЦБ отказался увеличить лимит вывоза наличной валюты для россиян
Мосбиржа запустит торговлю сомом и сомони
Американский нефтяной гигант заявил о нарушении своих прав в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.