Репортер ВГТРК Сладков заявил о выигранном времени из-за обмана с «оставлением Херсона»

Российские военные, вероятно, обманули Вооруженные силы Украины (ВСУ) с «оставлением Херсона». Об этом заявил в колонке для RT военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

«Мы громко опечалились устами [командующего специальной военной операцией на Украине генерала армии] Сергея Суровикина, мол, "скорее всего, оставим Херсон" (был намек). И украинцы часов через десять реально пошли в наступление», — рассказал репортер. По словам военкора, такой маневр позволил выиграть драгоценное время — две недели.

Сладков также описал главные успехи российских военных в Херсоне. По его словам, удалось вывезти население области в Россию. «Это не депортация (квартиры и земля в собственности остаются), это смешивание новых россиян с населением их большой родины, так проще возвращать людей в их историческую ментальность», — уточнил он. Сладков также заметил, что Херсон теперь превращается в современную российскую крепость, защищающую Крым и стоящую на пути через Одессу к Приднестровью.

«Обстановка в районе проведения СВО стабилизировалась. С очень нехорошими перспективами для нашего объединенного врага и его украинской ширмы», — заключил он.

Ранее Суровикин охарактеризовал как «непростую» ситуацию на херсонском направлении. Он отметил, что войска Украины повредили ряд таких объектов, как Антоновский мост, что осложняет обстановку. По словам командующего российскими войсками на Украине, Запад вынуждает Киев идти в наступление на этом направлении.