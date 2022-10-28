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09:17, 28 октября 2022Силовые структуры

В российском регионе задержали мужчину за разбойное нападение на пенсионерку

В Омске задержали мужчину, напавшего с ножом на 81-летнюю пенсионерку и отнявшего кошелек

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

В Омской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину за покушение на убийство 81-летней пенсионерки и разбойное нападение на нее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину удалось задержать благодаря совместной работе следователей и полицейских.

По данным ведомства, днем 26 октября в подъезде жилого дома на улице Челюскинцев фигурант напал на пожилую женщину, несколько раз ударил ее ножом и отнял сумку с кошельком, после чего скрылся. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. Позже пострадавшую доставили в больницу, сейчас она на стационарном лечении в стабильном состоянии.

Кроме того, вечером этого же дня мужчина напал на 20-летнюю девушку и забрал у нее пакет с вещами, угрожая ножом.

Отмечается, что подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости.

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Екатерина Власова
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