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13:36, 28 октября 2022Среда обитания

Часть россиян предложили освободить от налога при продаже жилья

В Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, продающих единственное жилье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиян, продающих единственное жилье и приобретающих большее по стоимости новое, предложили освобождать от уплаты НДФЛ вне зависимости от срока владения недвижимостью. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, пишет «Российская газета».

Авторами инициативы выступили парламентарии от партии ЛДПР. В пояснительной записке указано, что сейчас не платить налог при продаже жилья могут лишь собственники, владеющие объектом как минимум три года, а в большинстве случаев — от пяти лет.

В проекте предлагают освободить от налога на доходы физических лиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у гражданина нет в собственности другого жилого помещения или доли в праве собственности на такое имущество. При этом новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который заключили сделку по продаже старого жилья. Уточняется, что кадастровая стоимость старого объекта должна быть ниже стоимости нового и не превышать 50 миллионов рублей.

«Это станет финансовой помощью и стимулом для граждан, которые продают квартиру или дом, приобретая новое более дорогое жилое помещение, и тем самым улучшают свои жилищные условия», — прокомментировал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Борис Пайкин.

Ранее в Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка семьи с двумя и более детьми. Не платить налог захотели разрешить гражданам, чьи дети 18 лет или 24 лет при условии, что они учатся очно.

Нина Ташевская
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