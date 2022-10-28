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15:44, 28 октября 2022Бывший СССР

Мэр Кишинева попросил отправить премьера Молдавии подметать площадь

Мэр Кишинева попросил отправить премьера и министра юстиции Молдавии подметать площадь

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Мэр Кишинева Иван Чебан попросил привлечь премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу и министра юстиции республики Сергея Литвиненко к общественным работам. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Градоначальник обвинил премьера и министра юстиции Молдавии в клевете и попросил суд отправить чиновников подметать площадь. По мнению мэра, их заявления о незаконном финансировании создаваемой им партии «Национальное альтернативное движение» были сделаны с целью дискредитации как самого политического проекта, так и его создателя лично.

«В качестве компенсации мы попросим, чтобы эти двое в течение года подметали площадь Великого национального собрания», — заявил Чебан.

Он также продемонстрировал поданное в суд обращение и попросил посольство США выступить с разъяснениями после пресс-релиза Министерства финансов Соединенных Штатов, в котором его партия была упомянута вместе с новым списком попавших под санкции лиц.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции. С таким заявлением он выступил после того, как в Кишиневе начались стычки между полицией и сторонниками его политсилы, протестующими против действующей власти.

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Алевтина Запольская
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