Мэр Кишинева попросил отправить премьера Молдавии подметать площадь

Мэр Кишинева попросил отправить премьера и министра юстиции Молдавии подметать площадь

Мэр Кишинева Иван Чебан попросил привлечь премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу и министра юстиции республики Сергея Литвиненко к общественным работам. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Градоначальник обвинил премьера и министра юстиции Молдавии в клевете и попросил суд отправить чиновников подметать площадь. По мнению мэра, их заявления о незаконном финансировании создаваемой им партии «Национальное альтернативное движение» были сделаны с целью дискредитации как самого политического проекта, так и его создателя лично.

«В качестве компенсации мы попросим, чтобы эти двое в течение года подметали площадь Великого национального собрания», — заявил Чебан.

Он также продемонстрировал поданное в суд обращение и попросил посольство США выступить с разъяснениями после пресс-релиза Министерства финансов Соединенных Штатов, в котором его партия была упомянута вместе с новым списком попавших под санкции лиц.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор обвинил президента Молдавии Майю Санду в диктатуре и нарушении Конституции. С таким заявлением он выступил после того, как в Кишиневе начались стычки между полицией и сторонниками его политсилы, протестующими против действующей власти.