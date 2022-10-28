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19:35, 28 октября 2022Россия

22-летний россиянин погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб 22-летний житель города Верхняя Салда Свердловской области

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб 22-летний житель города Верхняя Салда Свердловской области Павел Пряничников. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации во «ВКонтакте».

Уточняется, что россиянин скончался 17 октября при выполнении воинского долга на территории Донбасса. «Администрация городского округа приносит искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в обращении властей.

E1.ru сообщает, что молодой человек окончил Верхнесалдинский колледж по специальности «технология машиностроения». До этого он служил по контракту в Бурятии, в городе Кяхта, в 37-й гвардейской мотострелковой группе ордена Красной Звезды.

Ранее в октябре стало известно, что в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Новоуральска Денис Горбушин — он ранее принимал участие в чеченской кампании.

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Евгения Куликова
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