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14:04, 28 октября 2022Экономика

Италия пообещала найти замену половине российского газа

Итальянская Eni заявила о планах найти замену 50% российского газа у других поставщиков

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Итальянская энергетическая компания Eni пообещала найти замену половине российского газа за счет других поставщиков, заявил ее глава Клаудио Дескальци. Его слова приводятся в пресс-релизе на сайте компании.

«Мы планируем заменить не менее 50 процентов российского газа этой зимой, используя нашу широкую и диверсифицированную базу запасов, наши давние отношения со странами-производителями и наше растущее присутствие на рынке СПГ», — подчеркнул Дескальци.

По его словам, за девять месяцев 2022 года Eni укрепила энергобезопасность Италии благодаря развитию геологоразведки и приобретению активов британского гиганта BP в Алжире. Дескальци добавил, что в рамках шельфового проекта Marine XII в Конго компания приобрела судно для сжижения природного газа Tango FLNG. Летом ТАСС писал, что, по его мнению, Италия полностью откажется от российского газа за два-три года.

1 октября «Газпром» заявил о невозможности поставок газа в Италию, поскольку его транспортировка через Австрию ограничена регулятивными изменениями, которые вступили в силу в конце сентября. К моменту приостановки транзита Италии удалось снизить долю российского газа в своем импорте до 10 процентов. 5 октября обе компании сообщили, что поставки газа из России через территорию Австрии возобновились.

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Софья Ермакова
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