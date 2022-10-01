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«Газпром» заявил о невозможности поставить газ одной европейской стране

Eni: «Газпром» исключил возможность поставок газа в Италию по состоянию на 1 октября

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что российский «Газпром» заявил о невозможности поставить газ в европейскую страну по состоянию на 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Сложности с поставкой газа возникли из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию, уточнили в компании. «Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni, через пропускной пункт в Тарвизио будет на нулевом уровне», — говорится в сообщении Eni.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер ранее предупреждал, что Европа может не получить зимой газ по «Северному потоку» в результате совершенной диверсии.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов «Северного потока» в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.

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Варвара Кошечкина
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