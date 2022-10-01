«Газпром» пообещал решить проблемы с поставками газа из России через Австрию с Италией

Российский «Газпром» прокомментировал проблемы с поставками газа из России через Австрию и пообещал решить их как можно скорее совместно с итальянскими покупателями. Об этом пишет ТАСС.

В холдинге пояснили, что приостановка произошла из-за отказа оператора подтверждать номинации.

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о возникшей проблеме 1 октября. Утверждается, что его невозможно транспортировать через Австрию. «Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni, через пропускной пункт в Тарвизио будет на нулевом уровне», — заявили в Eni.

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер ранее уже говорил о том, что Европа может не получить газ по «Северному потоку» зимой из-за утечек, произошедших на нитках газопровода в начале этой недели.