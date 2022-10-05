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Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок российского газа

Итальянская компания Eni подтвердила возобновление поставок от «Газпрома»

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила о возобновлении поставок российского газа со стороны «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС.

В компании уточнили, что возобновление стало возможным после урегулирования «ограничений, возникших в результате новых правил, введенных австрийскими регулирующими органами».

О переговорах между Россией и Италией по поводу возобновления поставок газа стало известно 3 октября. Спустя два дня «Газпрому» удалось договориться с Австрией о возобновлении транзита газа через ее территорию в Италию. До начала украинского конфликта Италия импортировала из России около 40 процентов потребляемого газа, однако с февраля стала активно сокращать свою зависимость от российского топлива

«Газпром» поставлял газ в Италию и Австрию по двум Трансавстрийским газопроводам (TAG 1 и TAG 2) протяженностью 380 километров. По ним газ транспортировался от словацко-австрийской границы в Баумгартене-ан-дер-Мархе до Арнольдштайна на юге Австрии, недалеко от границы с Италией. К моменту приостановки поставок Италии удалось снизить долю российского газа в своем импорте до 10 процентов.

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Платон Щукин
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Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок российского газа
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