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Италия начала переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок

Италия начала переговоры с «Газпромом» и Австрией о возобновлении поставок газа

Фото: Bela Szandelszky / AP

Итальянская энергетическая компания Eni работает с «Газпромом» и австрийским газовым оператором по вопросу восстановления поставок российского газа. О начале переговоров сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

Eni обсуждает с Россией и Австрией разные варианты действий для разблокировки газовых поставок, однако сообщать детали преждевременно, пока стороны не обсудили возможные опции с практической точки зрения, заявил источник. По словам представителя австрийского энергетического регулятора E-Control Каролы Милграм, в ближайшие дни между «Газпромом» и Eni может быть заключен новый контракт.

До начала украинского конфликта Италия импортировала из России около 40 процентов потребляемого газа, однако с февраля стала активно сокращать свою зависимость от российского топлива, пишет агентство. Италия уже договорилась о поставках газа с несколькими странами Северной Африки и сможет компенсировать возможный дефицит грядущей зимой, если Россия полностью прекратит поставки, рассказали Bloomberg источники.

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Ранее «Газпром» уведомил Eni, что не сможет 1 октября поставить топливо в запрашиваемых объемах из-за невозможности транзита через Австрию. Российский концерн не уточнил, почему прокачка через территорию Австрии стала невозможна.

«Газпром» поставлял газ в Италию и Австрию по двум Трансавстрийским газопроводам (TAG 1 и TAG 2) протяженностью 380 километров. По ним газ транспортировался от словацко-австрийской границы в Баумгартене-ан-дер-Мархе до Арнольдштайна на юге Австрии, недалеко от границы с Италией. К моменту приостановки поставок Италии удалось снизить долю российского газа в своем импорте до 10 процентов.

2 октября министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заявил, что у страны достаточно газа — подземные хранилища заполнены на 90 процентов. По его словам, такой уровень запасов позволяет стране экспортировать от 18 до 20 миллионов кубометров газа в день.

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Мария Грушко
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