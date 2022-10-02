Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за ситуации с «Северными потоками»

Посла России в Италии Разова вызывают в МИД из-за взрывов на газопроводах «Северный поток»

Посла России в Италии Сергея Разова вызывают в Министерство иностранных дел (МИД) в том числе из-за взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани.

Разов приедет в МИД Италии 3 октября.

«Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению войны», — добавил Чинголани. Кроме того, он отметил, что подземные хранилища газа Италии заполнены на 90 процентов. Это позволяет стране экспортировать от 18 до 20 миллионов кубометров газа в день.

26 сентября на двух российских газопроводах произошли взрывы. Утечки газа были обнаружены на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в районе острова Борнхольм.

