В России отреагировали на желание Польши возместить военные потери при СССР

Депутат Чепа назвал популизмом желание Польше возместить военные потери при СССР

Требование Польши возместить военные потери — это популизм и ничего более, считает первый зампредседателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление польского МИД.

Ранее стало известно, что в Польше намерены посчитать и потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны.

Трудно судить такое суждение — это бред Алексей Чепа депутат Госдумы

«Как можно посчитать жизни 600 тысяч человек — советских граждан, которые отдали свою жизнь при освобождении Польши?! Мы видели, что поляки ранее обратились с аналогичным требованием к Германии. Поэтому я не понимаю. Как будто потихоньку люди с ума сходят. Многие их действия трудно объяснить», — сказал Чепа.

Ранее в Польше подготовили список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны, которые Варшава планирует возместить за счет новых немецких репараций в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) компенсации жертвам немецкой агрессии и членам их семей.

