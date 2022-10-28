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15:13, 28 октября 2022Силовые структуры

Казанский маньяк получил пожизненный срок за серию убийств и изнасилований

В Татарстане казанский маньяк Птицин получил пожизненный срок за убийства и изнасилования

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку 50-летнего жителя Казани по делу о серийных убийствах, совершенных с 2009 по 2017 год. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России Андрей Шептицкий.

Игоря Птицина, прозванного в прессе казанским маньяком, признали виновным в 12 эпизодах убийств, покушений и изнасилований. Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил для него пожизненное заключение. Суд согласился с мнением гособвинителя. Также маньяку назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

По версии следствия, с 2009 по 2017 год обвиняемый нападал на женщин и девушек в Казани. Троих он убил, четверым удалось выжить, причем двое из них получили тяжелые травмы.

Маньяка удалось установить в результате проверки по федеральной базе данных геномной информации, изъятой с места убийства 30-летней женщины, чье тело было найдено летом 2009 года в лесу в Авиастроительном районе Казани. После задержания мужчина признался в преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Всего по делу было проведено около 100 экспертиз и допрошено более 100 свидетелей.

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Елизавета Новикова
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