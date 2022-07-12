Сексуальный маньяк из Казани предстанет перед судом за нападения на женщин

В Казани отправили под суд маньяка, насиловавшего 8 лет женщин и девочек, троих он убил

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Казани, который на протяжении восьми лет нападал на женщин и девочек, двоих жертв он убил. Об этом во вторник, 12 июля, «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России.

Сексуальном маньяку вменяется 13 эпизодов убийств, покушений и изнасилований. По версии следствия, он совершал нападения с 2009 по 2017 год у озера Глубокое и в Авиастроительном районе Казани. Его жертвами были женщины и девушки в возрасте от 17 до 35 лет. Троих, в том числе двух подростков 16 и 17 лет, он убил. Всего пострадали семь человек.

Маньяка удалось установить в результате проверки по федеральной базе данных геномной информации, изъятой с места убийства 30-летней женщины, чье тело было найдено летом 2009 года в лесу на территории Авиастроительного района Казани. После задержания мужчина признался в преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он предстанет перед судом, куда следователи направили дело.