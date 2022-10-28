Казанскому маньяку запросили пожизненный срок за изнасилования и убийства

Прокурор Татарстана просит пожизненный срок казанскому маньяку за изнасилования и убийства

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил пожизненный срок обвиняемому в серийных убийствах, совершенных с 2009 по 2017 год в Казани. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского надзорного ведомства Руслан Галиев.

Процесс над 50-летним Игорем Птициным, прозванным в прессе казанским маньяком, проходит в Верховном суде Республики Татарстан. В ходе прений сторон прокурор Нафиков заявил о доказанной вине мужчины в инкриминируемых ему преступлениях. Кроме пожизненного лишения свободы в колонии особого режима гособвинение просит назначить подсудимому принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

По версии следствия, с 2009 по 2017 год обвиняемый нападал на женщин и девушек в Казани. Троих он убил, четверым удалось выжить, причем двое из них получили тяжелые травмы. Всего ему меняется 12 эпизодов убийств, покушений и изнасилований.

Маньяка удалось установить в результате проверки по федеральной базе данных геномной информации, изъятой с места убийства 30-летней женщины, чье тело было найдено летом 2009 года в лесу на территории Авиастроительного района Казани. После задержания мужчина признался в преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.