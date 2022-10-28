В России предложили останавливать судебное производство для всех мобилизованных

Депутаты Госдумы предложили останавливать судебное производство для всех мобилизованных

Группа сенаторов и депутатов Государственной Думы разработала законопроект, который останавливает судебное производство для всех мобилизованных, в том числе находящихся на распределении или подготовке. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно документу, предлагается включить в перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства случаи участия в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции. Кроме того, предлагается отнести выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, призыва на военную службу в рамках мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач Вооруженных сил (ВС) России.

В настоящее время данные нормы массово не применялись, поэтому затруднений в правоприменительной практике не было. Специальная военная операция потребовала актуализировать эти положения для действующих сотрудников силовых и правоохранительных структур.

Ранее правительство России подготовило поправки, освобождающие от налога на доходы физических лиц и страховых взносов материальную помощь мобилизованным. При этом речь идет не только о денежных средствах, но и об имуществе.