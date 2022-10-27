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21:51, 27 октября 2022Экономика

Правительство предложило освободить от налогов матпомощь мобилизованным

Минфин РФ: правительство предложило освободить от налогов матпомощь мобилизованным

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Правительство России подготовило поправки, освобождающие от налога на доходы физических лиц и страховых взносов материальную помощь мобилизованным. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

При этом речь идет не только о денежных средствах, но и об имуществе. При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль.

Соответствующие поправки одобрены правительством и в ближайшее время будут внесены в Госдуму, уточнил министр финансов Антон Силуанов.

26 октября детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных россиян. Она считает, что второй родитель и дети должны иметь право на такую льготу до окончания их обучения в общеобразовательном учреждении или достижения детьми совершеннолетия.

Марина Совина
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