Минфин РФ: правительство предложило освободить от налогов матпомощь мобилизованным

Правительство России подготовило поправки, освобождающие от налога на доходы физических лиц и страховых взносов материальную помощь мобилизованным. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

При этом речь идет не только о денежных средствах, но и об имуществе. При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль.

Соответствующие поправки одобрены правительством и в ближайшее время будут внесены в Госдуму, уточнил министр финансов Антон Силуанов.

26 октября детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных россиян. Она считает, что второй родитель и дети должны иметь право на такую льготу до окончания их обучения в общеобразовательном учреждении или достижения детьми совершеннолетия.