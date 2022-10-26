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09:20, 26 октября 2022Россия

В России призвали сделать бесплатным проезд для родственников мобилизованных

Омбудсмен Волынец призвала сделать бесплатным проезд для членов семей мобилизованных

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По словам Волынец, родственники участников спецоперации должны иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий для второго родителя и для несовершеннолетних детей или до окончания их обучения в общеобразовательном учреждении.

Уполномоченный по правам ребенка попросила главу Минтруда разработать соответствующий законопроект.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что женам мобилизованных в рамках специальной военной операции россиян помогут с повышением квалификации. «Речь идет об адресной поддержке — это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации», — объяснил глава столицы.

Марина Совина
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