Посол Разов: президент Путин поздравил нового премьера Италии Мелони с назначением

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с назначением на должность. Об этом рассказал посол России Сергей Разов в интервью изданию Byoblu.

«Президент Путин поздравил Джорджу Мелони с назначением на должность, министр иностранных дел Лавров поздравил министра Таяни. Председатели двух палат российского парламента направили поздравления своим итальянским коллегам, пожелав им успехов», — отметил Разов.

Также дипломат подчеркнул, что позиция Москвы в отношении нового кабмина является открытой. По его словам, «мы будем работать с тем правительством, которое будет представлять Италию», так как это является «выбором народа».

«Мы будем сотрудничать, если это желание будет взаимным с этим правительством», — резюмировал посол.

Ранее Джорджа Мелони назвала способ, благодаря которому, по ее мнению, можно достигнуть мира на Украине. По ее словам, это получится сделать лишь путем оказания поддержки киевским властям.

Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони была назначена премьер-министром Италии 21 октября.