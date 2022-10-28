Стало известно об обязательствах «Барселоны» платить за голы Левандовски

«Барселона» заплатит «Баварии» за сезоны, в которых Левандовски забьет больше 25 голов

«Барселона» будет обязана заплатить «Баварии» 1,25 миллиона евро по итогам нынешнего сезона, если форвард сине-гранатовых Роберт Левандовски забьет больше 25 голов во всех турнирах. Об этом стало известно L'Equipe.

Как уточняет источник, это условие прописано в трансферном соглашении между командами. Оно будет действовать каждый сезон до конца четырехлетнего контракта поляка с испанцами.

Левандовски в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе «Барселоны» во всех турнирах. В его активе 17 забитых мячей.

34-летний Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. Соглашение нападающего с «Баварией» истекало летом 2023-го. Несмотря на это, Левандовски выразил желание покинуть клуб и перейти в «Барселону».