Бывшая любовница запугала мужчину и требовала миллионы за молчание об их романе

SCMP: работница ресторана завела роман с начальником и потребовала миллионы за молчание

32-летняя Вонг Са-са, работница ресторана из Гонконга, Китай, завела роман с начальником, а после запугала его и потребовала деньги за молчание. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Са-са начала встречаться с женатым начальником в январе прошлого года, испытывая трудности в собственном браке. Спустя полгода мужчина начал отдаляться от любовницы, так как боялся, что их роман будет раскрыт.

Женщина хотела вернуть любовника и начала отправлять ему многочисленные сообщения с угрозами. Она также требовала заплатить ей до 500 тысяч гонконгских долларов (3,9 миллиона рублей), обещая предать их отношения огласке и опубликовать их совместные интимные фотографии и видео.

Мужчина обратился в окружной суд и рассказал о пугающих действиях Са-са. Женщина была приговорена к тюремному заключению сроком на два с половиной года за попытку шантажа и вымогательства.

Ранее сообщалось, что 46-летний хирург из Германии Андреас Давид Нидербихлер случайно убил любовницу, посыпав свой пенис кокаином. В период с сентября 2015 года по февраль 2018-го он также накачал наркотиками трех других женщин и изнасиловал их.

