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10:43, 28 октября 2022Спорт

В Германии предрекли отмену лыжных турниров из-за роста цен на электроэнергию

Тренер сборной Германии предрек отмену лыжных турниров из-за роста цен на электроэнергию

Фото: Martine Jacobsen / Unsplash

Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер предрек отмену турниров из-за роста цен на электроэнергию. Его слова приводит BR24.

«Энергетический кризис и цены на электроэнергию не позволяют организаторам производить много снега. А он является для нас важной основой», — заявил специалист. Он предположил, что этапы Кубка мира по лыжным гонкам не состоятся.

11 октября в Швеции отменили этап Кубка мира по фристайлу из-за роста цен на энергоносители и инфляции. «Беспокойство из-за происходящего заставило компании пересмотреть направления инвестиций. И это повлияло на проведение соревнований», — рассказал представитель Шведской ассоциации лыжного спорта Стефан Карлссон.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все турниры под эгидой организации.

Ксения Курашкина
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