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12:18, 28 октября 2022Россия

Российский депутат пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных

Депутат Максим Иванов пожаловался главе Минобороны Шойгу на подготовку мобилизованных

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Максим Иванов обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой разобраться с боевой подготовкой мобилизованных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Идет вал обращений от жен и матерей по поводу того, что их мобилизованных мужей и детей отправили без вразумительной боевой подготовки из 32-го военного городка Екатеринбурга в Ростовскую область и далее в зону проведения СВО», — написал депутат.

По его словам, инциденты с мобилизованными подтверждают факты. Депутат назвал ситуацию неприемлемой, подчеркнув, что необученный призывник принесет минимальную пользу на блокпосте рядом с Донецком.

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Иванов попросил Шойгу пресечь отправку мобилизованных без подготовки и сообщил, что приложил к письму главе Минобороны список из 86 фамилий мобилизованных, которых, по его словам, отправили в зону СВО практически без подготовки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент продолжает контролировать подготовку призванных в рамках частичной мобилизации.

Президент и министр обороны России Сергей Шойгу 20 октября проинспектировали занятия мобилизованных по огневой подготовке и тактике на одном из полигонов Западного военного округа. В рамках поездки Путин заслушал доклад главы Минобороны о боевом слаживании призванных россиян.

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Анастасия Шейкина
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