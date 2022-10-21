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13:05, 21 октября 2022Россия

В Кремле заявили о контроле Путина за подготовкой мобилизованных

Песков заявил, что Путин продолжает контролировать подготовку мобилизованных

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продолжает контролировать подготовку призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент продолжает работать и, конечно же, держать это [подготовку мобилизованных] в поле своего внимания», — сказал представитель Кремля, комментируя поездку Путина на полигон в Рязанской области.

Ранее стало известно, что президент и министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировали занятия мобилизованных по огневой подготовке и тактике на одном из полигонов Западного военного округа. В рамках поездки Путин заслушал доклад главы Минобороны о боевом слаживании призванных россиян. Кроме того, Песков подтвердил, что Путин и Шойгу провели встречу, детали которой представитель Кремля не раскрыл.

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Во время поездки президент также пострелял вместе с мобилизованными из снайперской винтовки. По словам Пескова, Путин достаточно часто брал в руки оружие. Он подчеркнул, что глава государства предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись.

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Константин Лысяков
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