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18:35, 20 октября 2022Россия

Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных

Президент России Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Кадр: телеграм-канал «Zvezdanews»

Президент России Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные россияне. Видео появилось в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Как сообщает издание, глава государства прибыл на полигон вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они посетили стрелковый комплекс, где военнослужащие отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений.

«Также Путин проинспектировал занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Глава российского военного ведомства доложил президенту о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений», — говорится в сообщении.

Ранее глава государства заявлял, что первичная подготовка мобилизованных перед отправкой в зону проведения специальной военной операции занимает до 10 дней. По его словам, после первичной подготовки мобилизованные в зависимости от военно-учетной специальности распределяются в боевые части, где также проходят занятия, длящиеся от 5 до 15 дней.

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Варвара Кошечкина
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