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19:49, 20 октября 2022Россия

Путин провел встречу с Шойгу

Песков заявил, что Путин провел встречу с Шойгу при посещении полигона в Рязанской области
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин отдельно пообщался с главой Минобороны Сергеем Шойгу во время посещения полигона в Рязанской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Детали проведенной встречи верховного главнокомандующего и министра обороны представитель Кремля не раскрыл.

Ранее стало известно, что Путин и Шойгу посетили полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проверили ход подготовки мобилизованных. Они проинспектировали занятия военнослужащих по огневой подготовке и тактике. Также президент заслушал доклад главы оборонного ведомства о боевом слаживании призванных россиян.

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Кроме того, во время поездки на полигон Путин вместе с мобилизованными пострелял из снайперской винтовки. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

14 октября президент объяснил, что первичная подготовка призванных в рамках частичной мобилизации граждан занимает до десяти дней. После этого призванные россияне в зависимости от военно-учетной специальности распределяются в боевые части, где продолжают занятия.

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Константин Лысяков
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