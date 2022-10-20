Песков заявил, что Путин провел встречу с Шойгу при посещении полигона в Рязанской области

Президент России Владимир Путин отдельно пообщался с главой Минобороны Сергеем Шойгу во время посещения полигона в Рязанской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Детали проведенной встречи верховного главнокомандующего и министра обороны представитель Кремля не раскрыл.

Ранее стало известно, что Путин и Шойгу посетили полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проверили ход подготовки мобилизованных. Они проинспектировали занятия военнослужащих по огневой подготовке и тактике. Также президент заслушал доклад главы оборонного ведомства о боевом слаживании призванных россиян.

Кроме того, во время поездки на полигон Путин вместе с мобилизованными пострелял из снайперской винтовки. Соответствующие кадры опубликовал телеканал «Звезда».

14 октября президент объяснил, что первичная подготовка призванных в рамках частичной мобилизации граждан занимает до десяти дней. После этого призванные россияне в зависимости от военно-учетной специальности распределяются в боевые части, где продолжают занятия.