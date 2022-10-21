Кремль прокомментировал стрельбу Путина на полигоне для мобилизованных

Песков заявил, что Путин брал в руки оружие весьма часто, это нормальная практика

Президент России Владимир Путин брал в руки оружие достаточно часто, это нормальная практика. Так стрельбу главы государства из снайперской винтовки на полигоне для мобилизованных прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента предположил, что это не связано со специальной военной операцией. Глава государства брал оружие в руки далеко не два раза, добавил Песков.

Путин сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись, подчеркнул представитель Кремля.

20 октября президент России Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные россияне. Глава государства прибыл на полигон вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Они посетили стрелковый комплекс, где военнослужащие отрабатывают способы стрельбы в составе подразделений.