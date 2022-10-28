Матвиенко сравнила уехавших из страны россиян с крысами и предложила не возвращаться

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила уехавших из страны россиян с крысами и предложила не возвращаться. Ее слова приводит РИА Новости.

Она объяснила, что те, кто уехал за рубеж и стал поливать грязью свою родину, пусть остаются там и не возвращаются в Россию, если им там хорошо.

По ее мнению, общество расценивает тех, кто уехал за границу, как совершивших предательские действия. Политик отметила, что не вправе давать им оценки, однако посчитала, что совесть у них рано или поздно проснется.

«К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля", чтобы крысы разбежались», — сказала Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда заявила, что россияне, которые выехали за пределы страны после начала спецоперации, имеют на это законное право, так как право каждого жителя России на подобные действия прописано в Конституции.

27 октября глава комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, могут попасть под закон об иноагентах.