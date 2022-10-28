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14:39, 28 октября 2022Россия

Матвиенко высказалась о возвращении уехавших из страны россиян

Матвиенко заявила, что россияне имеют право уехать из страны и беспрепятственно вернуться

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Россияне, которые выехали за пределы страны после начала спецоперации, имеют на это законное право. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, это право каждого жителя России прописано в Конституции. Помимо этого, россияне также могут беспрепятственно вернуться, уточнила она.

При этом политик заявила, что те, кто «поливают грязью» страну после отъезда, должны остаться за рубежом, и выразила уверенность в возвращении большинства покинувших страну россиян.

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Ранее глава комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперации, могут попасть под закон об иноагентах. По его мнению, отъезд человека за рубеж можно расценивать как действие, совершенное под иностранным влиянием.

В ответ на это в Кремле заявили, что слова сенатора являются его личным мнением. Член Совета Федерации Андрей Клишас отреагировал на инициативу парламентария фразой «Коллеги, давайте сдерживать полет фантазии».

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Анастасия Шейкина
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