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23:48, 28 октября 2022Мир

Суд в Норвегии арестовал обвиняемого в шпионаже на российские спецслужбы

NRK: суд Осло арестовал мужчину по обвинению в шпионаже в пользу российских спецслужб

Фото: Heiko Junge / Reuters

Окружной суд Осло принял решение поместить под арест на четыре недели мужчину, который обвиняется в том, что, будучи русским, выдавал себя за другого человека и работал на российские спецслужбы. Об этом сообщила норвежская телерадиокомпания NRK.

Она ссылается на данные службы безопасности, которая утверждает, что мужчина под именем Хосе Ассис Джаммария на самом деле является 44-летним россиянином Михаилом Валерьевичем Микушиным. Отмечается, что Джаммария работает приглашенным исследователем в Университете Тромсе и имеет бразильский паспорт. Его задержали в понедельник, 24 октября.

Главный расследователь издания Bellingcat (внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Христо Грозев заявил, что есть веские доказательства того, что он является офицером ГРУ.

Защита обвиняемого отказалась комментировать заявления Belingcat. По словам адвокатов, подозреваемый дал согласие на задержание, но свою вину отрицает.

Ранее полиция Норвегии задержала в россиянина за управление беспилотником в районе Шпицбергена. Им оказался 47-летний сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Мужчине с российским и британским гражданством было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях. Найденный на яхте российский паспорт Якунин объяснил тем, что «забыл его в портфеле, с которым летал к маме более девяти месяцев назад».

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Марина Совина
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