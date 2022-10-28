Стало известно о намерении Японии купить у США крылатые ракеты Tomahawk

Газета Yomiuri сообщила о намерении Японии купить у США крылатые ракеты Tomahawk

Правительство Японии намерено приобрести крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») американского производства. С соответствующим предложением руководство страны уже обратилось к коллегам в США. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают собеседники издания из правительства Японии, Вашингтон положительно отреагировал на это предложение и переговоры о поставках находятся на завершающей стадии. Благодаря покупке крылатых ракет планируется скорректировать систему национальной безопасности, а также укрепить потенциал сдерживания на фоне обострения региональной обстановки.

Ранее сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» работает над улучшенной версией ракеты «Калибр». Обозреватель The National Interest Крис Осборн в своей статье отметил, что дальность российской ракеты позволяет сравнивать ее с американскими ракетами BGM-109 Tomahawk.