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03:07, 28 октября 2022Наука и техника

Стало известно о намерении Японии купить у США крылатые ракеты Tomahawk

Газета Yomiuri сообщила о намерении Японии купить у США крылатые ракеты Tomahawk

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Правительство Японии намерено приобрести крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») американского производства. С соответствующим предложением руководство страны уже обратилось к коллегам в США. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают собеседники издания из правительства Японии, Вашингтон положительно отреагировал на это предложение и переговоры о поставках находятся на завершающей стадии. Благодаря покупке крылатых ракет планируется скорректировать систему национальной безопасности, а также укрепить потенциал сдерживания на фоне обострения региональной обстановки.

Ранее сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» работает над улучшенной версией ракеты «Калибр». Обозреватель The National Interest Крис Осборн в своей статье отметил, что дальность российской ракеты позволяет сравнивать ее с американскими ракетами BGM-109 Tomahawk.

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Екатерина Подвигина
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