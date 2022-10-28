Армения обвинила Азербайджан в «торпедировании» мира

Председатель парламента Армении Симонян обвинил Баку в «торпедировании» установления мира

Председатель парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в «торпедировании» усилий Еревана, направленных на установления мира в регионе. Его слова приводит ТАСС.

«Мы, к сожалению, констатируем, что усилия Армении и международного сообщества по установлению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа торпедуруются (...) со стороны Баку», — сказал он на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ) в Самарканде.

Симонян уточнил, что Азербайджан совершает это с помощью военных действий и аналогичной риторики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о намерении подписать мирное соглашение с азербайджанской стороной до конца 2022 года. Кроме того, Ереван согласился установить межгосударственные отношения с Баку на принципах и параметрах, предложенных Москвой. Также Пашинян выразил надежду, что Россия поддержит свои предложения.