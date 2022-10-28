Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:20, 28 октября 2022Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в «торпедировании» мира

Председатель парламента Армении Симонян обвинил Баку в «торпедировании» установления мира

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Председатель парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в «торпедировании» усилий Еревана, направленных на установления мира в регионе. Его слова приводит ТАСС.

«Мы, к сожалению, констатируем, что усилия Армении и международного сообщества по установлению долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа торпедуруются (...) со стороны Баку», — сказал он на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств (СНГ) в Самарканде.

Симонян уточнил, что Азербайджан совершает это с помощью военных действий и аналогичной риторики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о намерении подписать мирное соглашение с азербайджанской стороной до конца 2022 года. Кроме того, Ереван согласился установить межгосударственные отношения с Баку на принципах и параметрах, предложенных Москвой. Также Пашинян выразил надежду, что Россия поддержит свои предложения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Названы возможные сроки завершения частичной мобилизации в Петербурге
Стала известна дата выхода второго сезона «Дома Дракона»
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
Расчленившего тело приятеля пилой россиянина осудили на девять лет колонии
В Швеции призвали создать объединенную армию для защиты северных территорий
Столкновение нейтронных звезд породило редкоземельные элементы
В Италии изъяли партию кокаина на 20 миллионов евро
Путин ввел в Общественную палату России возвращенного из США летчика Ярошенко
Армения обвинила Азербайджан в «торпедировании» мира
Еще один российский губернатор объявил о выполнении плана по мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.