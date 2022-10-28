Возможность политического альянса Трампа и Маска оценили

Политолог Егорченков счел политический альянс Трампа и Маска более чем возможным

Политический и медийный альянс бывшего президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска более чем возможен. Так оценил вероятность директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Дмитрий Егорченков в беседе с «Лентой.ру».

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на завершение сделки и покупки Илоном Маском социальной сети Twitter фразой, что компания наконец окажется в адекватных руках.

«Я, как и многие другие специалисты, заметил, что это сближение двух известных американских представителей, в том числе шоу-бизнеса, продолжается. Я убежден, что через какое-то время ресурсы Демократической партии начнут активно говорить о братском альянсе Трампа и Маска», — считает Егорченков.

Политолог убежден, что такой альянс не будет лишен логики. Сейчас в США происходит консолидация всех сил, направленных против Демократической партии, отметил он.

«Представители Демократической партии ведут дело к жесточайшей унификации и ограничению возможностей во всех этих смыслах для свободного развития, играя таким образом роль диктатора. Конечно, и Трампу это не нравится, и его сторонникам, и многим из тех, кто следит за Маском или работает с ним, скажем, что это и представители американских силовых структур», — заявил Егорченков.

Они далеко не в восторге от разгула новых ценностей и новой этики на территории США Дмитрий Егорченков политолог

И Трамп, и Маск довольно серьезно обеспокоены тем, что политика демократов может привести к внушительным гражданским конфликтам, вплоть до гражданской войны, сказал политолог.

«Поэтому и медийный, и политический альянс между Трампом и Маском возможен. Я бы сказал, даже более чем возможен. И я уверен, что те приветы, которые они друг другу передают, как опытные пиарщики, далеко неслучайны», — подытожил Егорченков.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил о желании восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, что заставило волноваться рекламодателей. Глава отдела партнерских отношений ведущего рекламного агентства GroupM Кили Тейлор отметила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов красной чертой.

Аккаунт Трампа в соцсети был заблокирован в начале 2021 года из-за протестных акций у здания конгресса США.