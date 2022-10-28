Рекламодатели обеспокоились планами Маска восстановить аккаунт Трампа в Twitter

WSJ: рекламодателей Twitter насторожили планы Маска восстановить аккаунт Трампа

Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил о желании восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, что заставило волноваться рекламодателей. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Когда Маск завершил сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию, Трамп поздравил его и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками.

Рекламодатели не пришли в восторг от такой перспективы. Глава отдела партнерских отношений ведущего рекламного агентства GroupM Кили Тейлор отметила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов «красной чертой». Тейлор отметила, что около десятка ее клиентов попросили приостановить их продвижение, если аккаунт экс-президента будет восстановлен.

Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.