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07:54, 28 октября 2022Мир

Рекламодатели обеспокоились планами Маска восстановить аккаунт Трампа в Twitter

WSJ: рекламодателей Twitter насторожили планы Маска восстановить аккаунт Трампа

Фото: Caller-Times / Globallookpress.com

Новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил о желании восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, что заставило волноваться рекламодателей. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Когда Маск завершил сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию, Трамп поздравил его и заявил о возможном восстановлении аккаунта, бессрочно замороженного после попытки штурма Капитолия своими сторонниками.

Рекламодатели не пришли в восторг от такой перспективы. Глава отдела партнерских отношений ведущего рекламного агентства GroupM Кили Тейлор отметила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов «красной чертой». Тейлор отметила, что около десятка ее клиентов попросили приостановить их продвижение, если аккаунт экс-президента будет восстановлен.

Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Екатерина Подвигина
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