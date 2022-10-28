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16:28, 28 октября 2022Мир

Трамп порадовался за Twitter после приобретения Илоном Маском

Трамп заявил, что после покупки Илоном Маском Twitter окажется «в адекватных руках»
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

После завершения сделки и покупки Илоном Маском социальной сети Twitter компания наконец окажется в адекватных руках. Так бывший президент США Дональд Трамп порадовался за соцсеть, в которой его заблокировали в начале 2021 года из-за протестных акций у здания конгресса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Однако Трамп заявил, что его собственная соцсеть Truth Social выглядит и работает лучше. Политик добавил, что не знает, вернется ли он в Twitter после приобретения, в случае если его аккаунт будет разблокирован.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил о желании восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, что заставило волноваться рекламодателей. Глава отдела партнерских отношений ведущего рекламного агентства GroupM Кили Тейлор отметила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов красной чертой.

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Дмитрий Сотак
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