Трамп порадовался за Twitter после приобретения Илоном Маском
После завершения сделки и покупки Илоном Маском социальной сети Twitter компания наконец окажется в адекватных руках. Так бывший президент США Дональд Трамп порадовался за соцсеть, в которой его заблокировали в начале 2021 года из-за протестных акций у здания конгресса. Об этом сообщает агентство Reuters.
Однако Трамп заявил, что его собственная соцсеть Truth Social выглядит и работает лучше. Политик добавил, что не знает, вернется ли он в Twitter после приобретения, в случае если его аккаунт будет разблокирован.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил о желании восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, что заставило волноваться рекламодателей. Глава отдела партнерских отношений ведущего рекламного агентства GroupM Кили Тейлор отметила, что возвращение Трампа в Twitter станет для некоторых брендов красной чертой.