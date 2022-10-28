Трамп заявил о скором восстановлении аккаунта в Twitter

Экс-президент США Трамп заявил, что его аккаунт в Twitter восстановят 31 октября

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил основателя компаний Tesla и SpaceX, американского миллиардера Илона Маска с покупкой компании Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканца.

Он также заявил, что его аккаунт в социальной сети будет восстановлен 31 октября. «Мне сообщили, что моя учетная запись будет восстановлена в понедельник, - посмотрим», — говорится в сообщении.

О намерении Маска вернуть экс-лидеру Белого дома доступ к аккаунту в соцсети стало известно еще в мае. Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Также бывший глава Белого дома потерял возможность высказываться на ряде крупных площадок. Такое решение о санкциях против экс-президента платформы приняли после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что прежнее руководство платформы покинуло штаб-квартиру в Сан-Франциско. Сделка по приобретению Twitter была закрыта в четверг, 27 октября. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов.

Сам Илон Маск объяснил покупку соцсети желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.