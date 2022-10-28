В Госдуме высказались о поправках об уголовном наказании за ЛГБТ-пропаганду

Хинштейн: поправки об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду ко II чтению невозможны

Поправки об уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду ко II чтению законопроекта об административном наказании за нее невозможны. Об этом высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

По его словам, дискуссия о введении уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений идет, однако в данном вопросе нужно двигаться поступательно. Внесение изменений в Уголовный кодекс (УК РФ) должны осуществлять только отдельным законопроектом, добавил Хинштейн.

Ранее парламентарий заявил, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ не предполагает полного запрета этого сообщества как явления. Хинштейн объяснил, что влияние пропаганды нетрадиционных отношений распространилось не только на литературу для взрослых, но и на продукцию, рассчитанную на детей.

27 октября депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Также документ предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, запрещаются призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.