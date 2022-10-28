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17:42, 28 октября 2022Наука и техника

Под льдами Антарктиды обнаружили 460-километровую реку

Nature Geoscience: в Антарктиде обнаружили 460-километровую подледную реку

Фото: Unsplash

Команда международных специалистов обнаружила под льдами Антарктиды 460-километровую реку. Результаты исследования описаны в журнале Nature Geoscience.

Зафиксировать новую водную артерию на континенте удалось по движению ледяного покрова. Вычислив структуру, скорость движения и направления по спутниковым снимкам ученые составили карту течения ледяных массивов на западе Антарктиды, недалеко от моря Уэдделла. Особое внимание привлекли те регионы, где скорость движения льда отличалась высокой скоростью.

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Оказалось, что под такими участками располагается река, которая по объему воды соответствует французской Темзе. Исследователи также заметили, что участки ледников, располагающиеся над рекой, теряют больше массы, чем соседние. Это говорит о том, что такие реки ускоряют процесс «сползания» ледников в океан, что повышает темпы их таяния. В будущем авторы хотят провести дополнительные замеры в других регионах Антарктиды.

В октябре 2022 года австрийские и немецкие ученые нашли следы древней ДНК, примерный возраст которой около миллиона лет, в отложениях в Антарктиде на дне моря Скоша.

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Елена Апазиди
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