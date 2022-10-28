Юрист назвал причину возбуждения дела в отношении сына красноярского губернатора

Адвокат заявил, что дело в отношении Артема Усса поможет вернуть его из Италии в Россию

Адвокат Владимир Жеребенков заявил о том, что уголовное дело в отношении Артема Усса, сына губернатора Красноярского края, поможет вернуть его из Италии в Россию. Слова юриста в пятницу, 28 октября, приводит РИА Новости.

«Проще всего его вытаскивать из Италии через возбуждение уголовного дела. Тут уже на усмотрение суда, кому он будет экстрадирован — России или США», — отметил Жеребенков.

По его мнению, Усса, скорее всего, выдадут американским правоохранителям, так как возбужденное в США в отношении него дело «политически ангажировано». 17 октября фигурант был задержан в Италии по запросу США. Ему и еще пяти гражданам России предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. По закону американская сторона должна для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев. При этом задержанный от экстрадиции в США отказался.

Спустя 11 дней, 28 октября, МВД России объявило Усса в федеральный розыск. Также он был заочно арестован Мещанским судом Москвы. По статье об отмывании денег мужчине может грозить до семи лет колонии.

Как сообщает «Интерфакс», отец фигуранта Александр Усс предположил, что уголовное дело связано с поставками нефтепродуктов.

Среди других фигурантов дела — россияне Юрий Орехов, который взят под стражу в Германии, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. Им вменяют обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Вместе с ними по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые, как говорится в пресс-релизе американского министерства юстиции, посредничали в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA.