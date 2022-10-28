Актера Павла Устинова мобилизовали

Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизовали

Российского актера театра и кино Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте Нового театра.

«За плечами 26-летнего молодого человека срочная служба в Росгвардии. В биографии артиста есть весьма резонансные события — многим памятен период, когда социальные сети пестрели аватарками "Я/Мы Павел Устинов". После этих драматических событий он служил в МХАТе имени Горького, где сыграл в спектаклях "Лавр" и "Вишневый сад". После открытия Нового театра Павел был приглашен в состав его труппы, но ему выпала другая служба — в рядах российской армии, на самой что ни на есть передовой линии фронта», — говорится в публикации.

В беседе с Telegram-каналом «Журнал "Театр"» Устинов подтвердил, что его мобилизовали, как и его брата. Он заявил, что не простил бы себя, если бы остался в стороне. «Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать», — сказал актер.

В 2019 году Устинова приговорили к 3,5 года колонии за участие в несогласованной акции, на которой он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. В итоге Устинову смягчили наказание. Суд заменил реальный срок на один год лишения свободы условно.

