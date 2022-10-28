Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:22, 28 октября 2022Культура

Актера Павла Устинова мобилизовали

Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизовали

Фото: АГН «Москва »/ Globallookpress.com

Российского актера театра и кино Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте Нового театра.

«За плечами 26-летнего молодого человека срочная служба в Росгвардии. В биографии артиста есть весьма резонансные события — многим памятен период, когда социальные сети пестрели аватарками "Я/Мы Павел Устинов". После этих драматических событий он служил в МХАТе имени Горького, где сыграл в спектаклях "Лавр" и "Вишневый сад". После открытия Нового театра Павел был приглашен в состав его труппы, но ему выпала другая служба — в рядах российской армии, на самой что ни на есть передовой линии фронта», — говорится в публикации.

В беседе с Telegram-каналом «Журнал "Театр"» Устинов подтвердил, что его мобилизовали, как и его брата. Он заявил, что не простил бы себя, если бы остался в стороне. «Если война придет в наш дом, будет поздно. За нами стоят семьи, жены, родители, дети, которые могут оказаться в большой опасности, если бездействовать», — сказал актер.

В 2019 году Устинова приговорили к 3,5 года колонии за участие в несогласованной акции, на которой он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В поддержку Устинова выступили десятки актеров, режиссеров и других знаменитостей. В итоге Устинову смягчили наказание. Суд заменил реальный срок на один год лишения свободы условно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала лидера одного из самых влиятельных на Северном Кавказе кланов
Американский журналист заявил о желании США раздробить Россию
Глава российского региона выразил соболезнования Кадырову после гибели бойцов
ФСБ задержала заместителя прокурора района на Урале
Мэттью Перри признался в многолетней любви к Дженнифер Энистон еще до «Друзей»
Беспокойный сон медведя Диксона в Московском зоопарке попал на видео
Финалисты «Большой перемены» возложили цветы на Аллее героев-артековцев
Актера Павла Устинова мобилизовали
Вместо здания для Госдумы и Совфеда в Москве построят офисы
Российской экономике предсказали «отталкивание от дна»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.