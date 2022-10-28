Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 28 октября 2022Россия

Россиянин на внедорожнике сбил первоклассника на переходе и попал на видео

В Приморье внедорожник сбил школьника, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу

В Приморье водитель внедорожника сбил первоклассника, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telgram-канал Amur Mash.

На записи видно, как ребенок с портфелем подбежал к зебре. Машина на ближайшей к мальчику полосе остановилась, чтобы пропустить школьника. Когда он начал пересекать проезжую часть, по второму ряду проезжал внедорожник, который не затормозил. Удар был такой силы, что первоклассник отлетел на несколько метров.

По информации канала, после аварии мальчик находился в сознании, но не мог самостоятельно встать. Его госпитализировали.

Ранее в Москве водитель Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину и ее пятилетнего сына. По информации полиции, виновник ДТП проехал на красный свет светофора, когда пешеходы переходили дорогу по зебре.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Китае отреагировали на речь Путина
В России возобновили продажи PlayStation 5
Стратегию США в вопросе ядерного оружия разъяснили
Польша подготовила список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны
Техногиганты потеряли сотни миллиардов долларов за неделю
Российский врач назвала способ победить синдром «зимней спячки»
Билли Айлиш заметили на свидании в облегающем мини-платье
США и Евросоюзу предрекли торговую войну
Российский депутат пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.