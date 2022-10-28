Россиянин на внедорожнике сбил первоклассника на переходе и попал на видео

В Приморье внедорожник сбил школьника, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу

В Приморье водитель внедорожника сбил первоклассника, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telgram-канал Amur Mash.

На записи видно, как ребенок с портфелем подбежал к зебре. Машина на ближайшей к мальчику полосе остановилась, чтобы пропустить школьника. Когда он начал пересекать проезжую часть, по второму ряду проезжал внедорожник, который не затормозил. Удар был такой силы, что первоклассник отлетел на несколько метров.

По информации канала, после аварии мальчик находился в сознании, но не мог самостоятельно встать. Его госпитализировали.

Ранее в Москве водитель Audi A6 на большой скорости насмерть сбил беременную женщину и ее пятилетнего сына. По информации полиции, виновник ДТП проехал на красный свет светофора, когда пешеходы переходили дорогу по зебре.