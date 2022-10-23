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08:04, 23 октября 2022Россия

Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна

ТАСС: погибшая в ДТП с пьяным водителем на Западе Москвы женщина была беременна

Фото: прокуратура Москвы / Telegram

Женщина, которая вместе с пятилетним сыном погибла в результате ДТП с пьяным водителем на западе Москвы, была беременной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

По информации источника, погибла россиянка 1980 года рождения.

Накануне сообщалось, что пьяный водитель, сбивший насмерть женщину с сыном на пешеходном переходе на улице Богданова на западе Москвы, проехал на красный свет светофора. «Водитель Audi A6 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину с сыном, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — рассказал источник. От полученных травм они скончались на месте.

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