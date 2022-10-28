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05:14, 28 октября 2022Мир

Запад упрекнули в слабом представлении о событиях на Украине

The Hill: Запад имеет слабое представление о событиях на Украине, ее целях и потерях

Фото: Nacho Doce / Reuters

Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински упрекнул западные страны в слабом представлении о событиях на Украине. Такое мнение он выразил в статье для издания The Hill.

Хумински подчеркнул впечатляющие успехи Украины в контроле информационного пространства. «Запад, по крайней мере публично, располагает очень незначительным количеством информации о целях и намерениях Киева, а также о его потерях и ходе боевых действий, не считая сведений в социальных сетях и СМИ», — пишет автор.

По мнению политолога, Запад целенаправленно замалчивает конечную цель конфликта, не рискуя спровоцировать волну споров среди союзников. «Если Германия и Франция действительно расходятся во мнениях относительно окончания кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит крах, который откроет новые возможности для России», — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил гарантии безопасности для республики с Западом. В телефонных переговорах приняли участие советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и советник президента Франции Эммануэль Бонн.

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Варвара Кузьмина
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