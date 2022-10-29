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14:10, 29 октября 2022Россия

Военкомат запретил россиянину выезд из страны до 2222 года

Baza: военкомат вручил студенту финского университета запрет на выезд из РФ до 2222 года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российского студента одного из университетов Финляндии после каникул в Минске сначала не выпустили на место учебы с территории Белоруссии, а затем не дали пересечь границу через российский город Сортавалу, после чего он получил уведомление военкомата Смоленской области о запрете на выезд из страны до 31 марта 2222 года. Фотокопию документа опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что молодой человек поступил в зарубежный вуз до объявления частичной мобилизации, никогда не получал повесток и не служил в армии. При этом, ранее студент прошел военную кафедру.

Накануне, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. По его словам, в войска были призваны 300 тысяч человек: 218 тысяч мобилизованных сейчас находятся на учебных полигонах, 82 тысячи — в зоне спецоперации.

В свою очередь, глава государства поручил сделать выводы из частичной мобилизации и модернизировать всю систему работы военкоматов.

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Игорь Дмитров
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